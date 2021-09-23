Воронеж, 23 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В теплоэнергетическое хозяйство Воронежской области с февраля 2019 года вложено 1,2 млрд рублей. Такие данные опубликовала пресс-служба администрации Воронежской области 23 сентября.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

«Мы оцениваем эффективность работы в рамках концессионного соглашения по темпам и объемам инвестиций. Несмотря на все сложности последних лет, они идут хорошими темпами и уже составили 1,2 млрд рублей. Такой масштабной замены изношенных магистралей муниципальные сети не видели за все прошедшие 30 лет. Но главный результат не в цифрах, а в качестве услуг для потребителей — на новых сетях перестают случаться аварии, а на тех, которые еще не получили модернизации, они устраняются максимально оперативно», — прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, концессионное соглашение по передаче ПАО «Квадра» муниципального теплоэнергетического комплекса было заключено в феврале 2019 года после длительных переговоров. Буквально сразу после этого жители Воронежа начали массово жаловаться на огромные счета за отопление.