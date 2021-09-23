Токио, 23 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Инсайдер Эмили Роджерс рассказала, что Nintendo активно работает над переизданием игры Metroid Prime. Об этом 23 сентября сообщает издание VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Как утверждает инсайдер, Nintendo готовит переиздание к празднованию 20-летия игры в 2022 году. Оно должно выйти на гибридной консоли Nintendo Switch.

Напомним, что Metroid Prime — это первая часть серии Metroid, выполненная полностью в 3D. Она вышла на консоли GameCube в 2002 году.