Уфа, 23 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Рассмотреть возможность выделения субвенций для Башкирии в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» предложил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на встрече с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым.

Pravitelstvorb.ru Андрей Назаров

На встрече были рассмотрены вопросы развития лесной отрасли Башкирии, особенности текущего пожароопасного сезона, а также подготовка к следующему году.

По словам Назарова, сложная пожароопасная обстановка в 2021 году показала недостаточную материально-техническую обеспеченность в республике, кроме этого было выявлена необходимость создания дополнительных трех лесопожарных станций в регионе.

В связи с этим премьер-министр Башкирии предложил рассмотреть возможность выделения субвенций для республики в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

«Со своей стороны мы готовы обеспечить увеличение штатной численности Лесопожарного центра на 45 человек», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что Советников заявил, что федеральный центр готов поддержать республику.

«Мы в этом году договорились с федеральным Минфином о выделении общей субвенции на все лесные полномочия. Нам выделили значительную сумму, и конечно, определенная ее часть пойдет на увеличение финансирования лесного хозяйства Башкортостана», — приводит пресс-служба слова Советникова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 сентября в Башкирии всего зарегистрировали 449 лесных пожаров, которые прошлись по площади 14 245,145 га.