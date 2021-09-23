Ньон, Швейцария, 23 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличил призовой фонд женского чемпионата Европы. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба организации.

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Согласно решению исполкома УЕФА, призовой фонд турнира составит €16 млн. Его разделят между собой 16 команд. Женский чемпионат Европы пройдет в 2022 году в Англии.

На чемпионате Европы 2017 года, который прошёл в Нидерландах, сумма призовых была €8 млн.

Напомним, женский чемпионат Европы по футболу проводится раз в четыре года. В 2017 году победителем стала сборная Нидерландов.