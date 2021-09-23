Снятие ограничений на авиаперелёты — общемировой тренд: эксперт
Москва, 23 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Решение оперштаба по борьбе с коронавирусом о возобновлении авиасообщения России с пятью странами находится в рамках общемирового тренда, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
В самолете
«Несмотря на то, что число заразившихся коронавирусом остается высоким, постепенно все страны снимают ограничения для авиаперелетов.
Логика этих действий понятна — уже очевидно, что справиться с пандемией коронавируса быстро у человечества не получится, в свете этого ограничения могут затянуться на многие годы.
Это в итоге приведет к разрушению туристических секторов во многих странах, серьезным убыткам для сектора услуг, массовой безработице. Страдает от этих ограничений и транспортный сектор, а вслед за ним и машиностроители.
В то же время риск неконтролируемого роста заболеваемости и возникновения ситуации, при которой медучреждения не смогут справиться с наплывом заболевших существенно снизился.
Отработаны протоколы лечения, закуплено необходимое оборудование, разработаны лекарства, позволяющие облегчить течение болезни. Поэтому можно снять ограничения без существенного риска.
Это решение позитивно скажется на экономической активности в перечисленных секторах экономики. Кроме того, оживление пассажирского трафика поддержит спрос на топливо», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса принято решение о возобновлении авиасообщения России с пятью странами с 5 октября 2021 года.
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