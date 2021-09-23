Минск, 23 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении задержанной в аэропорту Минске в конце мая текущего года гражданки России Софьи Сапеги продолжает белорусские следователи. Об этом 23 сентября сообщили в белорусском Следственном комитете.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

«Идет плановая работа по делу, расследование продолжается», — приводит сообщение представителя СК Белоруссии ТАСС.

При этом в ведомстве не подтвердили и не опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о продлении до 25 декабря текущего года срока ареста Сапеги.

Отметим, Софью Сапегу задержали 23 мая вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем во время экстренной посадки в минском аэропорту самолета авиакомпании Ryanair.