Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Тела двух человек обнаружили пожарные, потушив огонь в дачном доме в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Vadim Indeikin Пожар

Пожар начался около 20:20 мск 22 сентября в дачном доме площадью 60 кв. метров по улице Партизанской поселка Радофинниково. На место происшествия выехала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части Ленинградской области в составе восьми человек и двух единиц техники. В 21:48 мск пожар был ликвидирован.

«Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM от источника, на месте ЧП были найдены тела двух человек. Один из погибших — 77-летняя женщина, личность второго погибшего пока не установлена.