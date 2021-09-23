Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 1698 новых случаев коронавируса, что на 177 случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 23 сентября в оперштабе. В связи с ростом заболеваемости коечный фонд для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге увеличили на 350 коек.

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Напомним, полностью на лечение ковида с 23 сентября вновь перешла Николаевская больница в Петергофе.

За последние сутки в стационары города доставлено 355 таких пациентов (сутками ранее доставили 333 человека). Выписаны за сутки из больниц 317 человек (293 сутками ранее).

В настоящее время в 13 городских и трех федеральных стационарах находятся на лечении 4473 человека, на одного пациента больше, чем в предыдущий день. В реанимацию помещено 363 человека (393 было днем ранее), на аппаратах ИВЛ находится 160 пациентов (152 днем ранее).

Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге 20 912 заболевших, днем ранее их было 20 966 человек.

Напомним, за последние сутки в Петербурге существенно возросла суточная смертность от COVID-19.