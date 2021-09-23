Новосибирск, 23 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области пока не собираются переводить школьников среднего звена на дистанционное обучение, как это начали делать в некоторых других регионах страны. Об этом сказал министр образования региона Сергей Федорчук.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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"Я про наш регион пока ничего не могу сказать. Мы пока не собираемся этого делать. Если будет расти заболеваемость, если будет необходимо решение санитарного врача Новосибирской области, тогда будем об этом думать и принимать решение», — рассказал «НГС Новостям» министр.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области на удалёнку из-за коронавируса перевели учеников 56 школ.

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