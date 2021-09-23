Москва, 23 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Третья часть серии фильмов «Фантастические твари» получила официальное название — «Фантастические твари: Секреты Дамблдора». Пользователи Сети 23 сентября начали активно высказывать свои предположения, с чем связан такой выбор подзаголовка.

Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж. Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания Грин-де-Вальд

Большинство пользователей Twitter считают, что главной «тайной» профессора Дамблдора станет его нетрадиционная сексуальная ориентация. Многие настолько уверены в этом, что уже выкладывают интернет-шутки на эту тему.

https://twitter.com/harmonyreality/status/1440780129693696000

«Секретики Дамблдора. Как вам такое?» — предлагает свой вариант подзаголовка пользователь антонина кроули читает реп.

https://twitter.com/Chiimurin/status/1440960674935488512

«Секреты Дамблдора. Ага, а то мы не знаем кто он», — пишет пользователь высокий блондин в разных носках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера кинокартины состоится 15 апреля 2022 года. Роль волшебника Геллерта Грин-де-Вальда исполнит датский актёр Мадс Миккельсен, заменив Джонни Дэппа.