Москва, 23 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Чемпион России 2015 года по тхэквондо Дмитрий Закрепин дисквалифицирован на два года за употребление каннабиноидов. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

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Отмечается, что допинг-пробе 27-летнего спортсмена обнаружена запрещенная субстанция — карбокси-ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола).

Срок дисквалификации Закрепина отсчитывается с 9 июня 2021 года.

Закрепин входил в состав сборной России с 2012 по 2016 год.