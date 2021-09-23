Москва, 23 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. 7-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) состоится в Москве с 3 по 12 октября. Церемония открытия смотра пройдет 3 октября в главном зале киноцентра «Октябрь». Зрители увидят российскую премьеру анимационной драмы «Где Анна Франк» номинанта на «Оскар», обладателя «Золотого глобуса», премии «Сезар» и Asia Pacific Screen Awards израильского режиссера Ари Фольмана.

Афиша 7-го Московского еврейского кинофестиваля

Фестиваль традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Как сообщают организаторы мероприятия, помимо показов будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов. Площадками проведения смотра станут киноцентр «Октябрь», Центр документального кино, кинотеатры «Иллюзион» и «Звезда», а также Еврейский музей и центр толерантности.

Всего в программе 7-го МЕКФ в этом году представлены картины из 23 стран, среди которых Россия, Израиль, США, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Канада, Австралия, Аргентина и другие. Среди картин-участников основного конкурса игровых полнометражных фильмов будут представлены «Тахара» (реж. Оливия Пис, США, 2020, 18+), «Не возненавидь» (реж. Мауро Манчини, Италия, 2020, 16+), «Оставь печаль свою» (реж. Том Шовал, Германия, Израиль, Франция, Россия, 2020, 12+). Вне конкурса будут показаны игровые полнометражные фильмы «Американский огурчик» (реж. Брэндон Трост, США, 2020, 16+), «Колено Ахед» (реж. Надав Лапид, Франция, Израиль, Германия, 2021, 16+) и многие другие.

Фильмом закрытия фестиваля станет работа Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» (Нидерланды, Украина, 2021, 16+), которая одновременно является участником конкурса полнометражных документальных картин. В той же секции будут представлены фильмы «Это была не любовь» (реж. Майя Сарфати, Израиль, 2020, 12+), «До скончания времен» (реж. Майя Зинштейн, Израиль Великобритания, Норвегия, 2020, 16+), «Финальный счёт» (реж. Люк Холланд, Великобритания США, 2020, 16+).

«Отражение человеческой жизни всегда будет предметом интереса кино, и в формате фестиваля можно познакомиться с большим количеством работ, которые что-то покажут о взглядах их авторов — разных молодых людей из многих стран, каждый из которых представляет еврейскую культуру, — отметил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. — Но в тоже время их фильмы рассказывают о чувствах и моральных проблемах, знакомых каждому человеку, и думаю, что программа фестиваля будет интересна всем. В этом году особое место в программе фестиваля занимают картины, посвящённые восьмидесятой годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру — колоссальной трагедии, но мало освещённой в кино. Формат фестиваля — очень полезная культурная практика, в наше время особенно необходимо открытое общение о нравственных ценностях».

«В этом году в нашей программе снова более 50 уникальных фильмов, абсолютное большинство из которых будут показаны в России впервые, — рассказал генеральный продюсер 7-го Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов. — Мы продолжаем стараться соответствовать статусу международного кинофестиваля, отбирая для нашего Основного конкурса исключительно российские премьеры, созданные в течение календарного года до фестиваля. Несмотря на все сложности, вокруг большинства наших фильмов мы организуем мастер-классы, дискуссии, обсуждения — ведь именно общение, происходящее после после просмотра фильма, является не только доброй традицией, но и важным этапом исследования тех процессов, которые происходят с еврейской культурой по всему миру».