Киев, , 15:10 — REGNUM Ситуация с безопасностью в Донбассе ухудшилась за последние полгода, раненых и погибших среди мирного населения стало больше. Об этом глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила 23 сентября.

Она уточнила, что говорит о периоде с 1 февраля по 31 июля. За это время 15 человек погибли и 47 были ранены. Общее число погибших и раненых на 51% больше, чем за предыдущие полгода.

«Безопасность с ситуацией на востоке Украины ухудшилась, увеличилось количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта», — констатировала Богнер в 32-м периодическом докладе о ситуации с правами человека в стране.

Она добавила, что с 31 июля по 20 сентября в результате активных боевых действий погибли два мирных жителя, ещё 14 человек ранены. Столь высоких месячных показателей не было с июня 2020 года.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, которые действуют с 27 июля 2020 года, позволили снизить число пострадавших мирных жителей. Это означает, что эффективного прекращения огня можно добиться, сказала Богнер.

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