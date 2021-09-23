Нантер, Франция, 23 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Разработчики из Cyanide Studio отложили релиз своего фэнтезийного спортивного симулятора Blood Bowl 3. Об этом 23 сентября сообщает издание Eurogamer.

Paul Hood Blood Bowl

Речь идёт о версии раннего доступа, которая должна была появиться в Steam в сентябре. Сами разработчики назвали свою первоначальную цель выпустить игру так рано «слишком оптимистичной».

Добавим, что Blood Bowl — это спортивный симулятор, события которого разворачиваются во вселенной Warhammer Fantasy. По сюжету игры, различные фэнтези-расы играют в кровавую игру Blood Bowl, напоминающую правилами американский футбол.