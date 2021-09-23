Москва, , 15:05 — REGNUM Заявления главы Турции о непризнании Крыма могут быть обусловлены внутриполитической обстановкой в его стране. Об этом 23 сентября заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нужно понимать, что Эрдоган находится в состоянии предвыборной кампании. Он продолжает накачивать радикализацией свою позицию, и ему кажется, что он работает на внутреннюю аудиторию, не сильно беспокоясь о внешнем контексте», — заявил Мирошник.

«Турция топит не за территориальную целостность Украины, а за подконтрольность Крыма турецкому влиянию», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.