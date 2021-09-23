Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи задержали медсестру детской больницы, которая привязывала трёхлетнего сироту к стулу и кроватке его же колготками «ради безопасности», сообщили 23 сентября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Instagram.com/blackmamba_psy/ Ребенок на привязи (цитата записи в соцсети)

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана 60-летняя женщина, работающая в должности палатной медсестры указанного учреждения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — отметил в ведомстве.

Как уточнили в Главном следственном управлении, в рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в туберкулезном отделении детской инфекционной больницы №3 с 3 по 10 сентября систематически привязывали трехлетнего сироту, находящегося на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, колготками к детской кроватке, а также к детскому стулу для кормления. После того, как об этом стало известно, СКР по данному факту возбудил уголовное дело по п. «а, д» ч. 2 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести полное и объективное расследование по уголовному делу, дав правовую оценку действиям не только медиков, но и руководства детского дома, органов опеки, и завершить следствие в кратчайшие сроки. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СКР.