Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Студия Respawn Entertainment в своём Twitter-аккаунте намекнула на возможное продолжение франшизы Titanfall. Соответствующий пост был опубликован 23 сентября.

Обложка компьютерной игры Titanfall 2 Обложка Titanfall 2

https://twitter.com/Respawn/status/1440852257390546944

Представители Respawn написали: «Вопреки тому, что говорят некоторые, Titanfall — это сама суть нашей ДНК. Кто знает, что готовит нам будущее…». При этом несколько дней назад разработчик Джейсон Гарза однозначно заявил, что у студии пока нет планов на продолжение франшизы.

Добавим, что сейчас все силы Respawn Entertainment сосредоточены на развитии «королевской битвы» Apex Legends. Она является спин-оффом франшизы Titanfall.