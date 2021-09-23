Стокгольм, 23 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швеции располагает информацией, согласно которой по крайней мере 10 женщин и 20 детей, так или иначе связанных со Швецией, остаются в лагере Родж на северо-востоке Сирии. Вскоре они могут быть депортированы в Швецию. Об этом 23 сентября в интервью новостной службе TT сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны Роберт Ридберг.

Tage Olsin МИД Швеции

«Мы считаем, что курдские власти на северо-востоке Сирии также депортируют оставшихся там женщин, имеющих отношение к Швеции», — предупредил дипломат.

В то же время Ридберг стал защищать решение министерства иностранных дел оказать содействие в перевозке трех депортированных в Швецию женщин в начале сентября, что было раскритиковано «Умеренными» и «Шведскими демократами», поскольку все три женщины подозреваются в терроризме и совершении военных преступлений.

«Другого способа доставить их в Швецию не было. И давайте не будем забывать, что мы также еще говорим и о невинных детях», — заявил Риберг.