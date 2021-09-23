Москва, 23 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Президент Турции по факту возмущается снижением влияния Турции в Крыму, когда говорит о непризнании воссоединения полуострова с Россией. Об этом 23 сентября заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Эти характерные заявления говорят о том, что Турция лишается определённых рычагов управления, которые в бытность украинской на территории присутствовали — меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим.) финансировался от турок, и действия самих татар могли влиять на внутриполитическую ситуацию на Украине», — заявил Мирошник.

«Сейчас это определённый вариант возмущения со стороны Эрдогана», — отметил он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.