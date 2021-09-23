Кемерово, 23 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области в рамках подготовки дорожно-эксплуатационного комплекса к работе в осенне-зимний период исправны и готовы 1263 единицы специализированной техники. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Светлана Шаповалова Зимние дорожные работы

«Зима в Кузбассе начинается рано, и это самый сложный период для эксплуатации дорог и организации дорожного движения. Сейчас нужно подготовить технику для бесперебойной работы дорожных служб, укомплектовать кадровый состав. Главам муниципальных образований поручаю уделить особое внимание маршрутам общественного транспорта, школьным маршрутам, подходам к социальным объектам, а также разработать графики круглосуточного дежурства дорожных служб, закрепить ответственных лиц», — заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что в регионе на маршрутах работают 3067 автобусов, 229 трамваев и 172 троллейбуса.