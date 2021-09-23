Стокгольм, 23 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Телефоны и компьютеры, которые содержали конфиденциальную информацию тысяч людей, исчезли во время крупного сокращения штата миграционной службы Швеции (аналог российской ФМС) в 2017—2020 годах. Об этом свидетельствует обзор Государственного аудиторского бюро Швеции от 23 сентября, передает новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

Так, в надзорном органе отметили, что в процессе сокращения штата миграционное агентство Швеции не имело достаточно «надежных и продуманных процедур», поскольку многие гаджеты вовсе исчезли.

«Отсутствие документации означает, что невозможно узнать, куда делись несколько тысяч компьютеров и телефонов. Это влечет за собой риски», — говорится в пресс-релизе главы следственной группы Томми Тельжосуо.

Отмечается, что во время реорганизации миграционная служба Швеции также не сумела справиться с потоком просителей политического убежища и въездных виз, заставив ждать десятки тысяч людей.