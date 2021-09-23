Москва, 23 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В сфере недвижимости эксперты часто сталкиваются с массой проблем, основная из которых бюрократия, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости, юрист Вячеслав Цатурян, комментируя предложение ФАС упростить процедуру рефинансирования ипотечных кредитов.

Ипотека

«Действительно, банки любят перекладывать не только бумаги, но и ответственность. Считаю, что в крупных банках проблемы со сроками выплаты ипотеки не было и нет, так как в таких банках есть строгие регламенты.

Единственное, с чем можно столкнуться, с не опытными сотрудниками, которые не знают куда бежать с запросами заёмщиков.

Инициатива ФАС, по моему мнению, создана для средних банков и кредитных организаций, которые имеют право выдавать ипотеку.

Причина задержек в данных банках очевидна: финансовая модель не позволяет в моменте закрыть или рефинансировать кредиты на недвижимость из-за крупных сумм.

По этой причине идут задержки, так сказать «держат до последнего». В данном случае инициатива ФАС определенно необходима», — высказал свое мнение эксперт по недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС разработала законопроект для упрощения перехода на обслуживание ипотечного кредита в другом банке и сокращения времени получения необходимых для этого документов.

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