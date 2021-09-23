Москва, 23 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В августе 2021 года в России было выпущено 78 тыс. машин, что на 2,4% меньше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

За первые восемь месяцев 2021 года в России было собрано 916 тыс. легковых машин. Таким образом, в отчетный период было изготовлено на 29,8% больше легковых автомобилей, чем год назад.

С января по август нынешнего года с заводских конвейеров России сошло 112 тыс. грузовых машин. Это на 44,6% выше показателя аналогичного периода 2020 года. В августе в РФ произвели 12 тыс. грузовиков, что на 8,7% меньше, чем год назад.

Отмечается, что на показатели выпуска машин в прошлом месяце повлияла приостановка работы компаний «Соллерс Форд» и КамАЗа на период двухнедельного корпоративного летнего отпуска.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе российский рынок занял вторую строчку среди европейских стран по продажам новых машин. Всего за месяц в РФ было продано 114 тысяч легковых автомобилей — на 17% меньше, чем в июле этого же года.

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