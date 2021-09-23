Стокгольм, 23 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Лауреаты Нобелевских премий в этом году снова получат медаль и диплом в своих странах. Причиной отмены традиционных мероприятий стала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом 23 сентября сообщили в Нобелевском фонде, опубликовав пресс-релиз.

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«Полагаю, все хотят, чтобы пандемия закончилась, но мы еще не пришли к этому. Вручение Нобелевских премий — это событие глобального масштаба. Каждый год лауреаты номинируются с разных континентов, и именно неопределенность, связанная с развитием пандемии и возможностями международных поездок, означает, что лауреаты 2021 года получат призы в своих странах», — заявил генеральный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен в комментарии SVT.

По данным Нобелевского фонда, Нобелевский комитет в Норвегии по-прежнему рассматривает возможность приема лауреатов и вручения наград в Осло.