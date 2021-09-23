Ярославль, 23 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Секретарь ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова поблагодарила избирателей спустя 4 дня после завершения голосования по выборам депутатов Госдумы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Хитрова/facebook.com Ольга Хитрова

Ольга Хитрова, которая является не только главой регионального отделения партии, но и заместителем председателя Ярославской областной думы, обратилась к избирателям в социальных сетях.

«Друзья, коллеги, однопартийцы, жители Ярославской области! Спасибо за оказанное доверие Партии! Вы и мне лично доверие оказали, так как для меня это первая федеральная кампания в статусе секретаря Рег. отделения. Партия «Единая Россия» победила, набрав наибольшее число голосов среди других политических партий в регионе. Лидер регионального списка Валентина Владимировна Терешкова будет представлять регион на федеральном уровне, кандидат от «Единой России» Илья Осипов выиграл на довыборах в Ярославскую областную Думу. Как и глава города Рыбинска единоросс Денис Добряков. Наибольшую поддержку на выборах получили кандидаты от «Единой России» на выборах глав сельских поселений: Марина Костерина в Тихменевском сельском поселении Рыбинского района, Владимир Васильев в Пригородном сельском поселении Пошехонского района, Наталья Демехина в Волжском сельском поселении и Иван Сигарев в Веретейском сельском поселении Некоузского района. Не все получилось по одномандатным округам, но обязательно сделаем выводы и продолжим работу с нашими избирателями», — говорится в обращении Ольги Хитровой.

В предыдущем составе Госдумы «Единую Россию» от Ярославской области представляли 3 депутата — по партийным спискам Валентина Терешкова и Илья Осипов, по одномандатному округу — Александр Грибов, а после его ухода в правительство — Андрей Коваленко. Как ранее сообщало ИА REGNUM в одномандатных округах на этот раз победили представители «Справедливой России» Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков. В новом составе Госдумы региональную «Единую Россию» будет представлять одна Валентина Терешкова, которая также обратилась к избирателям через сайт партии.

«Благодарю вас за поддержку партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Отдав свой голос за «Единую Россию», вы оказали доверие Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Впереди много задач — берегоукрепление, ремонт моста через Волгу в Рыбинске, ремонт дорог в области, развитие сельских территорий и многое другое. Чувствуя вашу поддержку, я буду и дальше трудиться на благо Ярославской земли и заботиться об интересах каждого жителя!» — говорится в заявлении Валентины Терешковой.

Как следует из данных центральной избирательной комиссии, Ярославская область попала в топ-5 регионов с минимальной поддержкой «Единой России». В регионе за список победившей партии проголосовало 29,72% избирателей. Еще меньше был процент только в Хабаровском крае, Ненецком автономном округе, Республике Коми и Кировской области.

«Благодарю всех, кто нашел время, пришел на участки, либо электронно, через интернет поддержал наших кандидатов от партии. Нами проведены более тысячи встреч с жителями области, благодаря их личному участию сформирована предвыборная программа. Наша главная задача — выполнить ее и сохранить доверие и поддержку тех, кто поддержал нас. Благодарю членов и сторонников партии, депутатов — членов фракции всех уровней, участников штаба общественной поддержки, каждого волонтера и помощника, всех, кто помогал в эту избирательную кампанию! Ещё раз Спасибо за оказанное доверие!», — обратилась глава регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова к участникам компании.

По партийным спискам другие партии в Ярославской области получили следующий результат на выборах депутатов Госдумы VIII созыва: КПРФ — 22,74%, «Справедливая Россия» — 19,2%, ЛДПР — 8,97%, «Новые люди» — 7,86%, «Партия пенсионеров» — 2,94%.