Москва, 23 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста российской экономики в 2021 году. Ранее этот показатель ожидался на уровне 3,7%, теперь повысился до 4,3%. Об этом на вебинаре Fitch Ratings «Россия: макроэкономический прогноз 2021» сообщил директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Ratings Дуглас Уинслоу.

Pixabay.com Рост ВВП

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«Мы пересмотрели наш прогноз по 2021 году и ожидаем рост ВВП на 4,3%, с учётом более крепких прогнозов», — цитирует «Прайм» аналитика.

При этом Уинслоу отметил, что прогноз роста экономики на 2022 год оставлен на уровне 2,7%, на 2023 год — на уровне 2%.

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Fitch ожидает инфляцию в России на конец 2021 года в размере 6% и замедление этого показателя до 4,2% в 2022 году и до 4% в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что по итогам 2021 года рост ВВП России составит около 3,5%, что компенсирует спад 2020 года. В свою очередь правительство РФ прогнозирует этот показатель на уровне 4,2%.