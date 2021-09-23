Рига, 23 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Законодателям Латвии пришлось изрядно поломать голову, чтобы обосновать запрет на ношение георгиевских ленточек. Об этом депутат Елгавской думы от партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор сообщил на странице партии в социальной сети Facebook.

Георгиевская лента

Он сообщил, что 22 сентября нынешнего года комиссия парламента страны по правам человека и общественным делам утвердила законопроект, запрещающий ношение георгиевских ленточек. Сам Пагор присутствовал на заседании в качестве наблюдателя.

«Комиссия не смогла дать точного описания, что такое «георгиевская ленточка», и решила продвигать законопроект без этого. Это говорит о том, что законопроект носит политический характер и запрещение на ношение георгиевских ленточек совершенно не обоснованно», — заявил депутат.

Пагор напомнил, что за восемь месяцев с момента первого чтения законопроекта от министерств и учреждений Латвии не поступило ни одной поправки. Председателем комиссии выступает правый политик Артус Кайминьш, для которого важно перед парламентскими выборами продемонстрировать свою лояльность националистическим идеям.

«Комиссия по правам человека пытается ограничить права людей. Право людей на память о великой победе», — заявил Пагор.