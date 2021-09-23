Стокгольм, 23 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Случай трехлетнего ребенка, который должен быть депортирован решением шведских властей в Нигерию, несмотря на то, что его родственники не желают принять его, получает все большее освещение в СМИ. К делу уже подключилась уполномоченный по правам ребенка в Швеции Элизабет Далин, которая призвала риксдаг вмешаться и пересмотреть внутреннее законодательство. Об этом она заявила 23 сентября в эфире телеканала SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

Согласно решению миграционного суда Швеции, трехлетний ребенок будет депортирован в Нигерию — один, без сопровождения приемных родителей.

Омбудсмен Далин дала понять сразу в эфире SVT, что ей запрещено комментировать отдельные дела, но она заявила, что давно осознавала риск того, что Конвенция о правах ребенка, которая начала действовать в Швеции в 2020 году, может вступить в противоречие с другими шведскими законами.

«Я думаю, что риксдаг действительно должен тут вмешаться», — заявила детский омбудсмен.