* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Салоники, Греция, 23 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Совет апелляционных судей в Салониках 22 сентября одобрил экстрадицию 28-летнего гражданина Марокко в его страну по обвинению в терроризме. Об этом сообщает AMNA.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Салоники

Этот человек разыскивался по международному ордеру, выданному в 2017 году марокканскими властями, которые заявили, что он был членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с июня 2014 года. Перед греческими судьями он признался, что был членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но отрицал свою причастность к преступным деяниям. Он также попросил оставить его в Греции, чтобы он мог подать прошение о предоставлении убежища, поскольку возвращение в его страну означало бы верную смерть.

Гражданин Марокко сообщил, что его завербовали за деньги во время учебы, пообещав, что он «попадет в рай, если умрет». Он также сообщил, что у него есть две жены, одна во Франции и одна в Турции, и от последней у него родился ребенок.

Государственный обвинитель предложил его экстрадицию, и судьи согласились. Мужчина, который был арестован в центре Салоник в июле полицией по борьбе с терроризмом, имеет право обжаловать это решение, подав петицию в Верховный суд Греции.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.