Москва, 23 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Турецкий президент не ценит поддержку со стороны главы России Владимира Путина. Об этом 23 сентября заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Для южных людей — не знаю как для турецкого руководства — свойственно такое чувство, как благородство. И когда наш президент, руководство страны помогали справиться с теми ситуациями, которые возникали у Эрдогана, я имею в виду попытки государственного переворота против него… и после этого подрывать территориальную целостность России, которую олицетворяет наш президент, принимая решение о соединении Крыма с Россией? Это не слишком благородное дело», — заявил Мурадов.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.