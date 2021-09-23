Махачкала, 23 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Дагестане ремонтные работы по восстановлению электроснабжения проведены на территории восьми районов. Подача света восстановлена для почти 80% потребителей, сообщили в компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

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Напомним, утром 23 сентября в результате сильного ветра с дождями в Дагестане остались без света почти 146 тыс. человек, проживающих в 11 районах. Специалисты компании «Дагэнерго» начали восстановительные работы сразу же после поступления информации об отключениях электроэнергии. Всего на аварийных участках работают 65 бригад в составе 195 специалистов. Задействовано 73 единицы спецтехники.

«Основные восстановительные работы планируется завершить к 15:00», — проинформировали в пресс-службе компании.

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