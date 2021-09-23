Москва, 23 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Москве планируется объединить Троицкую и Некрасовскую линии метро, сформировав единую диаметральную ветку. Об этом 23 сентября сообщает портал Стройкомплекса столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«В будущем планируется сформировать новую полноценную диаметральную линию метро, соединив Троицкую и Некрасовскую линии. Для пассажиров появятся новые скоростные транспортные связи за счет образования пересадок с действующими ветками подземки», — сказано в материале.

В Стройкомплексе отметили, что в ходе реализации проекта значительно снизится нагрузка на улично-дорожную систему, и за счёт этого улучшится экологическая обстановка районов.

Кроме того, в сообщении рассказали о преимуществах, которое даёт продление Троицкой линии метро от станции «Крымская» до станции «ЗИЛ». Соответствующий проект продления ранее утвердил мэр столицы Сергей Собянин.