Троицкую и Некрасовскую линии метро Москвы планируют объединить
Москва, 23 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Москве планируется объединить Троицкую и Некрасовскую линии метро, сформировав единую диаметральную ветку. Об этом 23 сентября сообщает портал Стройкомплекса столицы.
«В будущем планируется сформировать новую полноценную диаметральную линию метро, соединив Троицкую и Некрасовскую линии. Для пассажиров появятся новые скоростные транспортные связи за счет образования пересадок с действующими ветками подземки», — сказано в материале.
В Стройкомплексе отметили, что в ходе реализации проекта значительно снизится нагрузка на улично-дорожную систему, и за счёт этого улучшится экологическая обстановка районов.
Кроме того, в сообщении рассказали о преимуществах, которое даёт продление Троицкой линии метро от станции «Крымская» до станции «ЗИЛ». Соответствующий проект продления ранее утвердил мэр столицы Сергей Собянин.