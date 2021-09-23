Стокгольм, 23 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Трехлетний ребенок всю жизнь прожил в Швеции. Однако теперь он будет депортирован в Нигерию после решения миграционного суда. Об этом 23 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

Ребенок родился в Хельсингборге в 2018 году, и ему было одиннадцать дней, когда шведские социальные службы взяли его под опеку. Считалось, что мать малыша, приехавшая из Нигерии, не способна заботиться о нем, а отец был неизвестен.

Затем его отдали в приемную семью в Сконе, где он до сих пор живет со своей приемной матерью Сандрой Перссон. Недавно из миграционных служб пришла неожиданная новость: ребенок будет депортирован. Суд по миграционным делам счел, что у ребенка нет достаточных оснований для дальнейшего пребывания в Швеции. Это произошло несмотря на то, что, по словам приемных родителей, никто из родственников ребенка в Нигерии не проявил интереса к опеке над ним.

«Я вообще не могу себе это представить. Тим не знает языка и не имеет никакого отношения к этой стране. Он там никогда не был», — поделилась приемная мать ребенка с журналистами.