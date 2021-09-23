Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В ходе осеннего призыва граждан на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2021 года в Петербурге призовут на службу более 2600 молодых людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом стало известно 23 сентября на заседании городского правительства.

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При этом более 50% призывников должны быть направлены в режимные воинские части, более 17% должны иметь военно-учетную специальность, не менее 20% петербургских призывников должны иметь высшее образование.

Для осуществления призыва нужно оповестить и вызвать на заседания призывных комиссий более 20 тыс. юношей.

Призыв будет проходить с соблюдением особых требований по нераспространению COVID-19, все призывники на сборных пунктах будут протестированы.

Как отметил представитель Горвоенкомата, показатели здоровья петербургских призывников стабильны, порядка 77% признаются годными к военной службе.

Добавим, что план весеннего призыва 2021 года в Петербурге составлял 2651 человек и был выполнен.