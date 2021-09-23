Лондон, 23 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа Foals опубликовала заявление в своих социальных сетях, в котором прощается со своим клавишником Эдвином Конгрейвом после 15 лет сотрудничества.

(сс) Eric Nopanen Музыка

На своей странице в твиттере Foals написали, что выступление на All Points East в прошлом месяце стало для клавишника последним в составе группы. «После 15 лет совместного создания приятной музыки и путешествий по всему миру он решил повесить свои музыкальные ботинки на гвоздь, чтобы заняться другими направлениями», — написала группа в своем обращении к фанатам. В своем собственном заявлении Конгрейв поблагодарил Foals, сказав, что они «действительно спасли ему жизнь». О своем уходе он написал следующее: «В следующем месяце я стану аспирантом по экономике в Кембридже и надеюсь в ближайшие пару лет присоединиться к другим в борьбе с неминуемой климатической катастрофой. Будущее уже не то, что было раньше, как однажды пел один хороший человек».

https://twitter.com/foals/status/1440677478163357696

Конгрейв присоединился к Foals в 2005 году после того, как повстречал Янниса Филиппакиса в одном из баров, где он работал. Несмотря на то, что до встречи с Яннисом Конгрейв не играл ни на одном инструменте, клавишнику удалось задержаться в группе на 15 лет.