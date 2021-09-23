Казань, 23 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Единый контакт-центр для консультации населения по вопросам коронавирусной инфекции работает в Татарии с ноября 2020 года. За это время операторы горячей линии 122 приняли 475 444 звонка от граждан, отмечают в пресс-службе минцифры РТ.

Pixabay.com Контакт-центр

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Жители чаще всего консультируются о действиях при появлении симптомов COVID-19, вызывают врача на дом и записываются на вакцинацию либо на прием к врачу. Ежедневно в контакт-центр поступает порядка 2 тыс. звонков. Жителей консультируют 65 операторов в смену.

С января 2021 года для жителей Татарии через горячую линию 122 стала доступна запись на вакцинацию против COVID-19. Данной возможностью с начала года воспользовались 20 724 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вводить дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом, пока не планируют. Об этом 23 сентября заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

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