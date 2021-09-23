Тюмень, 23 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Тюмени был задержан студент колледжа, который пытался пронести на территорию учебного заведения страйкбольное ружьё. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.

Specna-Arms Страйкбол

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Охранник колледжа задержал 19-летнего юношу, который переносил страйкбольное ружьё в чехле. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Из пояснения учащегося следует, что он принёс игровое ружьё, договорившись с сокурсником о его ремонте.

Напомним, в связи с событиями в Перми, где 20 сентября студент университета расстрелял на территории вуза шесть человек, ещё более 20 ранил, в учебных заведениях Тюменской области усилена охрана.