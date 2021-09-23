Москва, 23 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. История Нюрнбергского процесса неразрывно связана с историей блокады Ленинграда. Бессмысленное разрушение городов на примере Ленинграда стало важной частью советского обвинения, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Нюрнбергский процесс 1945–1946 годов над бывшими руководителями гитлеровской Германии

«В феврале 1946 года в Нюрнберге выступили два авторитетных свидетеля: священник Николай Ломакин и академик Иосиф Орбели. Они подробно рассказали трибуналу и о разрушениях памятников архитектуры, и о трагедии мирного населения Ленинграда.

Еще больше свидетельств было предоставлено в письменном виде. То есть материалы Нюрнбергского трибунала четко зафиксировали преступность блокады Ленинграда. Увы, привлечь к ответственности удалось лишь немногих виновных.

Так, в 1947 году в Новгороде был приговорен к 25 годам каторги в Воркутлаге генерал артиллерии Курт Герцог, а в 1948 году американским судом был осужден в Нюрнберге на три года генерал-фельдмаршал фон Лееб.

Но многие другие преступники ушли от наказания. Выходит, что за масштабную трагедию блокады Ленинграда почти никто из оккупантов не понес персональную ответственность.

Конференция в Санкт-Петербурге напоминает об этой несправедливости», — заявил участник конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда» Дмитрий Асташкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге проходит Международная научно-практическая конференция «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда», посвященной 75-летию Нюрнбергского процесса.

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