В Ульяновской области машиниста насмерть задавило автокраном
Ульяновск, 23 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области создана комиссия по расследованию несчастного случая в Барышском районе, где машиниста придавило насмерть автокраном. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Ульяновской области.
По предварительным данным ведомства, на одном из предприятий при поднятии автокраном и перемещении железобетонной плиты перекрытия погиб машинист крана.
«При попытке покинуть кабину его придавило заваливающимся на бок автокраном», — говорится в сообщении.
В госинспекции труда полагают, что автокран потерял устойчивость.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия. Расследованием данного случая займётся специально созданная комиссия.
Отметим, что ранее в Ульяновске завершено расследование несчастного случая с тяжёлым исходом. На одной из частных компаний электромонтёр оступился и упал со стремянки, получив тяжёлые травмы. Комиссия установила, что причиной стала «личная неосторожность пострадавшего».