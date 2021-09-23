Ульяновск, 23 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области создана комиссия по расследованию несчастного случая в Барышском районе, где машиниста придавило насмерть автокраном. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разливочный кран

По предварительным данным ведомства, на одном из предприятий при поднятии автокраном и перемещении железобетонной плиты перекрытия погиб машинист крана.

«При попытке покинуть кабину его придавило заваливающимся на бок автокраном», — говорится в сообщении.

В госинспекции труда полагают, что автокран потерял устойчивость.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия. Расследованием данного случая займётся специально созданная комиссия.

Отметим, что ранее в Ульяновске завершено расследование несчастного случая с тяжёлым исходом. На одной из частных компаний электромонтёр оступился и упал со стремянки, получив тяжёлые травмы. Комиссия установила, что причиной стала «личная неосторожность пострадавшего».