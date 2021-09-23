Москва, 23 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева запустила благотворительный NFT-проект под названием «СОН». Об этом 23 сентября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube Настя Ивлеева

В рамках проекта блогер планирует продать NFT-токен со своей «картиной». Для её создания Ивлеева полностью обнажённая в течение восьми часов спала на холсте, пока тело было покрыто красной краской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпер Моргенштерн объявил о запуске своей NFT-платформы. На ней будут представлены не только продукты творчества и мерчандайзинга артиста, но и NFT других музыкантов.