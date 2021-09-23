Москва, 23 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Государственная компания «Роскосмос» объявил тендер на мониторинг проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну, в результате которых должны быть спроектированы требования к космической технике в целях организации миссий на планету. Об этом говорится в материалах «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок.

(сс) Ponciano Луна

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — говорится в документе.

Общая сумма указанного контракта составляет 1,7 млрд рублей.

Согласно документам, первые пилотируемые полёты на Луну будут осуществляться Россией на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.