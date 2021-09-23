Рига, 23 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Если в Европейском союзе существует острая проблема с нехваткой природного газа, то Латвии эти проблемы неведомы благодаря стабильным поставкам из России. Об этом местный эксперт по вопросам энергобезопасности Юрис Озолиньш сообщил Rus.LSM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Если где-то и будут проблемы с поставками, то Латвии они, похоже, не коснутся. Основную часть газа мы получаем из России через газопровод во Пскове. И еще часть — из Норвегии, Катара и других стран — через Клайпедский терминал в Литве», — заявил он.

По данным управляющей газовым хранилищем в Инчукалнсе компании Conexus Baltic Grid, в 2021 году запасы голубого топлива в Латвии даже больше, чем в 2017 и 2019 годах. Сезон закачки газа в хранилище закончится 14 октября, и до того времени его планируют еще наполнить.

«Россия выполняет свои обязанности согласно договору. Но торговцы хотели бы покупать больше, опасаясь ситуации зимой. Это явная спекуляция в данный момент», — так объяснил резкий рост цен на газовых биржах Европы эксперт.