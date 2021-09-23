Латвии благодаря России не грозит нехватка газа – мнение
Рига, 23 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Если в Европейском союзе существует острая проблема с нехваткой природного газа, то Латвии эти проблемы неведомы благодаря стабильным поставкам из России. Об этом местный эксперт по вопросам энергобезопасности Юрис Озолиньш сообщил Rus.LSM.
«Если где-то и будут проблемы с поставками, то Латвии они, похоже, не коснутся. Основную часть газа мы получаем из России через газопровод во Пскове. И еще часть — из Норвегии, Катара и других стран — через Клайпедский терминал в Литве», — заявил он.
По данным управляющей газовым хранилищем в Инчукалнсе компании Conexus Baltic Grid, в 2021 году запасы голубого топлива в Латвии даже больше, чем в 2017 и 2019 годах. Сезон закачки газа в хранилище закончится 14 октября, и до того времени его планируют еще наполнить.
«Россия выполняет свои обязанности согласно договору. Но торговцы хотели бы покупать больше, опасаясь ситуации зимой. Это явная спекуляция в данный момент», — так объяснил резкий рост цен на газовых биржах Европы эксперт.