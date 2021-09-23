Афины , 23 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Импульс для расширения деловых отношений между Грецией и Саудовской Аравией обсуждался министром развития и инвестиций Греции Адонисом Георгиадисом на встрече с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бен Абдель Азизом Аль-Фалихом в Афинах 22 сентября, передает AMNA.

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Согласно заявлению Георгиадиса, он полагает, что отношения между двумя странами были «на отличном уровне в течение нескольких десятилетий». Министр отметил, что визит состоялся в контексте решения лидеров двух стран о дальнейшем расширении двусторонних отношений. По его словам, с этой целью греческая делегация посетит Саудовскую Аравию уже в октябре, а ответный визит саудовской делегации в Грецию состоится до конца года.

Саудовский министр Халид бен Абдель Азиз Аль-Фалих в свою очередь заявил, что отношения между двумя странами в настоящее время повышаются до уровня стратегического сотрудничества, и отметил «уникальную возможность для увеличения двусторонней торговли и инвестиционных потоков в обоих направлениях». Он сообщил, что его визит оказался очень продуктивным.

«Динамика велика, и я верю, что вы увидите много инвестиций в обеих странах, а также сотрудничество между предприятиями в проектах других стран», — отметил он.

Во время своего визита в Афины саудовский чиновник также встретился с премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом.