Токио, 23 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Сети появилась информация об играх, которые войдут в сборник Castlevania Advance Collection. Полный список предоставило издание Eurogamer 23 сентября.

Скриншот с YouTube Castlevania

Согласно утечке, в сборник войдут четыре игры: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance, Castlevania: Aria of Sorrow и Castlevania: Dracula X. Добавим, что компания Konami всё ещё официально не подтвердила сам факт выхода Castlevania Advance Collection.

Ранее многие издание публиковали информацию о релизе Castlevania Advance Collection на различных платформах. По предварительной информации, сборник выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.