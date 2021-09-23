Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 23 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Газы, исходящие из вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на испанском острове Пальма, могут быть очень токсичными для здоровья человека, особенно в условиях, когда лава контактирует с соленой морской водой. Об этом пишет испанское издание El Tiempo.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Служба спутникового наблюдения за атмосферой Коперника предполагает, что эти газы переносятся посредством атмосферы и достигают Пиренейского полуострова и даже остальной части континента.

Эти газы, в основном диоксид серы (SO2), будут перемещаться в атмосфере и двигаться к Пиренейскому полуострову и Средиземному морю.

Представители службы отмечают, что газы будут перемещаться через Северную Африку, в основном через Западную Сахару, Марокко, Алжир, Ливию и Египет, и достигнут Балеарских островов, южной части Франции, Корсики, Сардинии, южной части Италии и Сицилии.