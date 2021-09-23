Новосибирск, 23 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Новосибирске к отоплению подключили 2807 многоквартирных домов, все детские сады и школы, больше половины социальных учреждений и объектов здравоохранения. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщила мэрия города.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

Напомним, отопительный сезон в городе начался 20 сентября.

Отмечается, что в рамках подготовки к отопительному периоду в Новосибирске с 12 мая по 4 августа проводились испытания теплосетей. Выявлен 1351 дефект — на 21% больше, чем в 2020 году.