Рига, 23 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Служба неотложной медицинской помощи Латвии ежедневно получает до 1800 звонков, поэтому вынуждена выбирать приоритеты при направлении машин «скорой помощи». Об этом глава Отдела организации оперативной работы Службы неотложной медицинской помощи Игорь Боброd cообщил порталу rus.lsm.lv.

Иван Иванов Скорая помощь

«Не все звонки превращаются в вызовы. Мы начинаем конкретизировать показания к вызову «скорой помощи», мы начинаем приоритизировать вызовы», — заявил он, объясняя то, что некоторым приходится ждать приезда врачей по несколько часов.

«Мы четко понимаем, что нам нужны ресурсы для выполнения основной задачи — оказания неотложной медицинской помощи в условиях, когда ресурс ограничен и когда нужно оказать помощь пациентам, для жизни которых есть угроза», — подчеркнул он.

По словам Боброва, на приоритетные вызовы медики должны приезжать достаточно быстро: «По нормативным актам, в городах республиканского значения мы должны доехать с момента получения вызова за 12 минут. В других городах это 15 минут, на территории, которая является не городской, а деревенской, это 25 минут. Мы укладываемся в нормативы, у нас хорошие показатели».

Сотрудник Службы неотложной медицинской помощи Латвии признался rus.lsm.lv, что «вызов, где нет угрозы жизни, более низкого приоритета, может стоять в режиме ожидания до нескольких часов».

Он также обратил внимание, что нынешние приезды машин «скорой помощи» по вызову стали более продолжительными из-за эпидемии коронавируса: «Если у нас есть подозрения, что больной может быть заражен, немного удлиняется время доезда за счет того, что бригада надевает средства защиты, уже выезжая на вызов».