Абанский район, Красноярский край, 23 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Абанском районе Красноярского края пьяный водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в ГУ МВД России по региону.

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По данным ведомства, машина под управлением нетрезвого мужчины сбил двоих подростков, также пострадал маленькая девочка, находившаяся в автомобиле.

Установлено, что 23-летний водитель «Тойоты Короллы» в вечернее время ехал по селу. При совершении обгона иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110 и затем сбила двоих мальчиков-подростков (12 и 13 лет), шедших по обочине дороги.

В момент ДТП задняя дверь «Тойоты» открылась, из машины выпала двухлетняя девочка. Она находилась на заднем сидении вместе с матерью. При этом ни водитель, ни женщина пристёгнуты не были. А ребёнок находился без удерживающего устройства.

Все дети с различными травмами госпитализированы в районную больницу. Опьянение у водителя подтвердилось показаниями прибора — 0,30 мг/л. Также выяснилось, что он никогда не обучался в автошколе и не получал водительского удостоверения. Машину он купил в мае 2021 года, но так и не зарегистрировал её в установленном порядке.

«Мать пострадавшей девочки привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — говорится в сообщении краевой полиции.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов. Сумма штрафов по ним превысила 10 тысяч рублей. Также мужчине назначен административный арест до 12 суток. Машину поместили на спецстоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли в результате возгорания автомобиля после ДТП на трассе в Башкирии.

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