Москва, , 14:36 — REGNUM Президент Турции поставил под сомнение территориальную целостность России. Об этом 23 сентября заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов на телеканале «Россия 24».

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Крыму весьма негативно восприняли вот эти высказывания турецкого руководителя. Безусловно, ставится под сомнение территориальная целостность России словами про то, что никогда не признаем», — заявил Мурадов.

«Никогда в истории такого не бывает, но по существу говорится о пересмотре турецким руководством о пересмотре исторических фактов в российско-турецких отношениях», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.