Москва, 23 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Президент Турции поставил под сомнение территориальную целостность России. Об этом 23 сентября заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«В Крыму весьма негативно восприняли вот эти высказывания турецкого руководителя. Безусловно, ставится под сомнение территориальная целостность России словами про то, что никогда не признаем», — заявил Мурадов.

«Никогда в истории такого не бывает, но по существу говорится о пересмотре турецким руководством о пересмотре исторических фактов в российско-турецких отношениях», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.